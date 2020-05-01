Глава Роспотребнадзора рассказала о первых послаблениях самоизоляции

Как сообщила Глава Роспотребнадзора Анна Попова, одними из первых этапов при возникновении возможности послабления режима ограничений, введенного из-за распространения коронавируса в России, станут разрешение прогулок по два-три человека и занятий спортом на свежем воздухе. Также будут разрешены прогулки с детьми, пишут vesti.ru.

При этом все это будет допустимо лишь при ограниченном количестве людей и при условии соблюдения социальной дистанции. Как сообщалось, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить к 5 мая план поэтапного выхода из режимов ограничений.

Анна Попова в интервью ТАСС подчеркнула, что основными критериями, которые могут позволить начать снимать ограничительные меры, являются снижение темпов прироста заразившихся, факт наличия свободных коек для лечения пациентов с COVID-19 и наращивание числа проводимых тестирований на наличие инфекции. Возможно, будут и другие критерии, но они будут рассмотрены позднее.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сейчас в России зарегистрировано 106 498 случаев заражения коронавирусом нового типа, 11 619 пациентов выздоровели. Число летальных случаев составило 1 073.