01 мая 2020, 12:11
С Первомаем! Видео задорного праздничного шествия в 1937 году
Солнечно, многолюдно, никакой дистанции… Можно позавидовать, если отвлечься от того, какой это был год
Сегодня, 1 мая, в России отмечается праздник Весны и Труда. Между тем, особо ни весны, ни труда нет. Страна сидит на карантине и вспоминает, как раньше было хорошо.
Предлагаем посмотреть на праздничный парад на Красной площади в 1937 году под песню «Москва майская» («Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»), текст Лебедева-Кумача на музыку братьев Покрассовых.
На кадрах лето, солнце, улыбающийся Сталин со счастливым ребенком, сотни, если не тысячи людей без масок и дистанции. Можно и позавидовать, если конечно позабыть про год.