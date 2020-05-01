С Первомаем! Видео задорного праздничного шествия в 1937 году

Сегодня, 1 мая, в России отмечается праздник Весны и Труда. Между тем, особо ни весны, ни труда нет. Страна сидит на карантине и вспоминает, как раньше было хорошо.

Предлагаем посмотреть на праздничный парад на Красной площади в 1937 году под песню «Москва майская» («Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»), текст Лебедева-Кумача на музыку братьев Покрассовых.

На кадрах лето, солнце, улыбающийся Сталин со счастливым ребенком, сотни, если не тысячи людей без масок и дистанции. Можно и позавидовать, если конечно позабыть про год.