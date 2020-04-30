Спрогнозирован период пика коронавируса в России

К середине мая Россия должна достигнуть пика заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. После этого количество заболевших начнет снижаться. Об этом заявил директор центрального НИИ эпидемиологии Василий Акимкин. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт считает, что благодаря ограничительным мерам, принятым властями, в стране удалось достичь хороших результатов в борьбе с Covid-19. Однако, на плато кризиса Россия до сих пор не вышла. По словам специалиста, снижение заболеваемости ожидается только во второй половине мая.

Напомним, в нашей стране уже больше 100 тысяч заболевших коронавирусом. За вчерашний день диагноз был подтвержден у семи с лишним тысяч человек.