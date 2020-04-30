В европейской части России ожидается аномально жаркий май

В европейской части России температура воздуха в мае будет заметно выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости. Также аномальное тепло ждет жителей Урала и юга Западной Сибири.

На остальной территории страны температурный фон также будет превышать норму, но незначительно.

Особо сильное отклонение от нормы Роман Вильфанд пообещал жителям Ростовской области, Краснодарского края и востока республики Коми.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что предстоящее лето будет едва ли не самым жарким за всю историю наблюдений.