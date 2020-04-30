Назван временно исполняющий обязанности премьер-министра России

Первый вице-премьер Андрей Белоусов станет исполняющим обязанности главы правительства России после объявления о том, что Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Кандидатуру Белоусова предложил президенту сам Мишустин.

Указ об исполнении обязанностей премьер-министра Андреем Белоусовым уже подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, сегодня Михаил Мишустин сообщил о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Премьер ушел на самоизоляцию, пообещав держать связь с членами правительства.