30 апреля 2020, 20:20
Назван временно исполняющий обязанности премьер-министра России
Андрей Белоусов возглавит правительство после объявления о заражении Михаила Мишустина коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов станет исполняющим обязанности главы правительства России после объявления о том, что Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Кандидатуру Белоусова предложил президенту сам Мишустин.
Указ об исполнении обязанностей премьер-министра Андреем Белоусовым уже подписал Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.
Напомним, сегодня Михаил Мишустин сообщил о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Премьер ушел на самоизоляцию, пообещав держать связь с членами правительства.