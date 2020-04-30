Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сам сообщил президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.

Путин пожелал ему выздоровления. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», - сказал президент.