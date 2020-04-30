В Кремле рассказали о выходе из режима самоизоляции

До окончания майских праздников россиянам необходимо досидеть в режиме самоизоляции. Власти примут решение о поэтапном снятии ограничительных норм только после 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Путин уже озвучил свое отношение. Он сказал, что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию, но с другой стороны, он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будут приниматься решения о поэтапном выходе. Это необходимо для всех нас,

- рассказал Песков.

Напомним, ранее Владимир Путин, обращаясь к гражданам России, объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими. Таким образом, нерабочие недели с учетом майских праздников продлятся до 12 мая.

Накануне все ограничения в Карелии до 11 мая продлил и глава республики Артур Парфенчиков.