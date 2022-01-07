Коронавирус унес еще три жизни наших земляков

По официальным данным, за минувшие сутки в Карелии выявлен 171 случай новых заражений коронавирусной инфекцией (накануне – 148). Три жителя республики за сутки умерли.

Отмечается, что среди вновь зараженных сегодня – 160 не имевших прививки. Один человек находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

В ковидных стационарах сегодня находятся 584 больных, из них тяжелых – 63, крайне тяжелых /ИВЛ – 7. Резерв свободных коек имеется и составляет более 31 процента общего количества.

175 человек за сутки выздоровели и закрыли больничный.