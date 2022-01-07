СМИ сообщили о капризах актрисы Пересильд на МКС

Из-за актрисы Юлии Пересильд космонавты Международной космической станции (МКС) остались без запасов питья после ее возвращения на Землю. Актриса неэкономно тратила воду для ежедневного мытья волос, чтобы хорошо выглядеть в кадре. Такое расточительство привело к опустошению резервуара с необходимой для жизнеобеспечения с водой, передает ФАН со ссылкой на блогера Илью Валиева.

Ссылаясь на рассказы сотрудников Байконура и космонавтов, Валиев написал в своем ЖЖ, что из-за такого расточительства на МКС возникли трудности.

По словам летчика-космонавта Александра Падалки, обычно «на голову из специального резервуара через распределитель выдавливаются несколько крупных капель воды и аккуратно распределяются по волосам, избегая разбрызгивания. Потом на влажные волосы выдавливается небольшое количество шампуня. После мытья при помощи смоченного «вафельного» полотенца шампунь удаляется. При помощи смоченных полотенец в космосе принимают и «душ».

Но такой вариант мытья головы Пересильд якобы пришелся не по душе. В итоге ей пошли навстречу, решив, что пресную воду космонавтам попозже подвезут. Обитатели МКС ждут поставок воды с Земли. // Фото: https://twitter.com/tostarstogether