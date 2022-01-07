07 января 2022, 07:00
7 января православный мир отмечает Рождество Христово
Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей республики со светлым праздником
Русская православная церковь отмечает Рождество согласно юлианскому календарю 7 января. В православном мире это один из самых светлых христианских праздников.
Рождество – хорошее время укрепить семейные отношения, примириться с близкими, отпустить все обиды, проявить заботу о тех, кто нуждается в поддержке и заботе. Этот день вдохновляет людей на добрые начинания.
Сегодня в ночь в православных храмах прошли праздничные литургии. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей Карелии.