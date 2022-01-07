7 января православный мир отмечает Рождество Христово

Русская православная церковь отмечает Рождество согласно юлианскому календарю 7 января. В православном мире это один из самых светлых христианских праздников.

Рождество – хорошее время укрепить семейные отношения, примириться с близкими, отпустить все обиды, проявить заботу о тех, кто нуждается в поддержке и заботе. Этот день вдохновляет людей на добрые начинания.

Сегодня в ночь в православных храмах прошли праздничные литургии. Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил жителей Карелии.