Глава Сегежского района сообщил о новом заболевшем коронавирусом

Глава Сегежского муниципального района Валентин Дорофеев сообщил сегодня о новом случае заболевания коронавирусной инфекцией. Как он написал в своем Telegram-канале, речь идет о контактном случае заражения.

В беседе с нашим порталом, Дорофеев сообщил, что это пока оперативная информация и подробностей еще нет. Единственное, известно, что заболевшей оказалась 57-летняя женщина. В настоящее время круг ее контактов устанавливается.

Между тем о новом случае заболевания пока не сообщают глава республики и министр здравоохранения Карелии.