22 апреля 2020, 15:28
В Карелии выбрали самый красивый кулич, приготовленный заключенными
Самым вкусным и красивым оказалось изделие из ИК-1
В УФСИН по РК подвели итоги конкурса пасхальных куличей.
На конкурс было представлено десять изделий, приготовленных поварами из исправительных учреждений Карелии. жюри оценило вкус и украшение куличей.
В результате, самым красивым и вкусным оказался кулич от осужденных ИК-1 (поселок Надвоицы), второе место – у ИК-9 (Петрозаводск), третье место у РБ-2 (Медвежьегорск).
Фото: vk.com