В Карелии выбрали самый красивый кулич, приготовленный заключенными

В УФСИН по РК подвели итоги конкурса пасхальных куличей.

На конкурс было представлено десять изделий, приготовленных поварами из исправительных учреждений Карелии. жюри оценило вкус и украшение куличей.

В результате, самым красивым и вкусным оказался кулич от осужденных ИК-1 (поселок Надвоицы), второе место – у ИК-9 (Петрозаводск), третье место у РБ-2 (Медвежьегорск).

Фото: vk.com