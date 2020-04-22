Мэрия Петрозаводска заключила контракт на установку четырех светофоров

В Петрозаводске в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут установлены четыре новых светофора. Это светофорные объекты на улице Фролова (в районе домов №9 и №14), на пешеходном переходе на набережной Варкауса (в районе пересечения с улицей Московской), на улице Ключевой (в районе пересечения с улицей Сусанина) и на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова.

Контакт на эти работы уже заключен. Светофоры установит ООО «СК Дорстрой», сообщает пресс-служба мэрии.

На улице Чапаева будут заменены пешеходные ограждения. Этим займется ООО «ТОР».

Также в городе будут установлены 20 павильонов ожидания транспорта. Эти работы выполнит ООО «СтройИндустрия-С».

Всего на данные цели выделено около 25,5 миллиона рублей.