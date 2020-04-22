Обновлена онлайн-карта распространения коронавируса по Карелии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал онлайн-карту, которая показывает уровень распространения коронавирусной инфекции нового типа по республике, а также положение дел у наших соседей.

Так, по состоянию на 22 апреля в Петрозаводске зафиксировано 20 заболевших. В Сегежском районе заразились 6 человек, в Питкярантском - 5 человек. Трое больных - в Кондопожском районе и еще один - в Прионежье. Всего 35 заболевших.

Отметим, что у наших соседей куда больше заболевших Covid-19. Так, в Мурманской области 435 больных. В Архангельской области - 118, в Вологодской - 107, в Ленинградской - 496. В Санкт-Петербурге инфицировано 1973 человека. В Финляндии болезнь настигла 4014 человек.