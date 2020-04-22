Глава РК рассказал о строительстве домов для переселенцев из бараков

В Карелии в рамках программы расселения аварийного жилья в ближайшее время начнется строительство двух 80-квартирных домов в Олонце и Кондопоге, 48-квартирного в Лахденпохье и 12-квартирного в Кеми. Об этом сообщил на своей странице глава республики.

По словам Артура Парфенчикова, это позволит расселить 220 квартир площадью 8,5 тыс. кв. метров. Также дома будут строить в Суоярви, Беломорске и Медвежьегорске.

Глава добавил, что из 160 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это 4033 квартиры, заключены контракты на расселение 14,1 тыс. кв. метров или 325 квартир. До конца года республиканские власти планируют заключить контракты на расселение 40 тыс. кв. метров, это в общей сложности более 1000 квартир.



По мнению главы, жители стали активнее пользоваться компенсацией за аварийное жилье. Подобных компенсаций выдано 44.

«Важную роль сыграли новые механизмы оценки - они позволяют максимально приблизить размер компенсации к средней рыночной стоимости благоустроенного жилья в конкретном населенном пункте»,

- добавил глава. Среди плюсов он отметил, скорость получения денег и то, что человек может вложить эти средства в приобретение выбранного самостоятельно жилья.