Полиция составила три протокола на гуляющих по Петрозаводску людей

Полицейские и сотрудники администрации Петрозаводска сегодня провели рейд по выявлению нарушений режима самоизоляции, сообщает пресс-служба мэрии.

На набережной Онежского озера и на проспекте Ленина стражи порядка интересовались у горожан, почему они на улице. Помимо тех, кто шел в магазин, поликлинику или на работу, были выявлены и просто гуляющие по городу.

В итоге было составлено три протокола об административных правонарушениях в соответствии с КоАП. Людям вручили судебные повестки. Теперь им грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей.

В мэрии напомнили о том, что выходить на улицу без уважительной причины запрещено. Администрация пообещала продолжить рейды.

Отметим, однако, что суды Карелии не спешат рассматривать дела о нарушениях режима самоизоляции. Такие дела не являются экстренными, срок их рассмотрения составляет три месяца.