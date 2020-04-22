Семья с двумя детьми ушла в глухую самоизоляцию в Петрозаводске

Стали известны подробности о семье с двумя детьми, которые на три недели ушли в глубокую самоизоляцию в Петрозаводске. 54-летний муж, его жена и двое детей (15 лет и 4 год) закрылись в свое квартире 24 марта, а были найдены только 15 апреля после того, как в СУСК по РК обратился родной отец старшего из мальчиков.

Как пишет «КП в Санкт-Петербурге», силовики выехали по адресу, но дверь им никто не открыл. После этого были опрошены родственники и знакомые, проверены звонки с сотовых телефон, траты с банковских карт. Никаких зацепок не было. Пришлось ломать дверь квартиры, где и были обнаружены все пропавшие живыми и здоровыми. Оказалось, что все это время семья спокойно сидела в доме, уйдя в глубокую самоизоляцию.

Позже выяснилось, что дисциплинированность супругов и детей связана не с пандемией коронавируса, а с религиозными убеждениями. Вот что рассказали «КП в Санкт-Петербурге» родной отец одного из детей, обратившийся в следком.

«Моя бывшая жена и ее новый мужчина – безработные, – рассказал родной отец 15-летнего ребенка, который сразу после случившегося забрал к себе своего сына. – Познакомились они через какой-то религиозный сайт».

«Семья, судя по всему, одурманена сектой. Иначе как объяснить их заявления о том, что скоро всем наступит капут и так далее?! Они, например, утопили свои телефоны и наглухо закрыли шторы. Все это время свет и телевизор не включали. Сидели, читали религиозные книги и молились. Когда пожарные ходили под окнами, они себя не проявили. Точно также они сидели и молились, когда у них дверь ломали».

О том, как проходили три недели полной изоляции в квартире, 14-летний Максим рассказал отцу в красках:

«Говорит, что это был «ад». Он не знал, сколько времени, какой день недели и число. Только понимал и очень ждал, что я его спасу. Ели они рис и гречку – вытащил я его оттуда жутко худым. Данная семья, насколько мне известно, снова сидит в полной самоизоляции. 4-летний мальчик с ним. Почему опека ими еще не заинтересовалась, я не знаю».

Добавим, что следком Карелии проводит проверку по факту пропажи людей. Ее результаты еще не известны.