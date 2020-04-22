Ремонт пешеходного тоннеля продолжается в Петрозаводске

В карельской столице продолжается ремонт пешеходного тоннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. За ходом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Петрозаводска, сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сейчас АО «РЖДстрой» демонтирует асфальтобетонное покрытие в переходе, очищает стены и просушивает их в местах попадания грунтовых вод. Начались работы по заделке швов. Со стороны улицы Фурманова подрядчик приступил к штукатурке стен. Здесь же над лестничным спуском по дополнительному договору установят навес с крышей из поликарбоната.

Помимо этого, Администрация города указала подрядчику на необходимость оперативно решить вопрос с вывозом строительных отходов.

Напомним, что также в подземном переходе заменят освещение и устранят проблему с водоотведением. Завершить работы на объекте планируется до лета. На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому Администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.