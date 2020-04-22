Верховный суд призвал справедливо наказывать за нарушение самоизоляции

В Верховном суде разъяснили, как жители России, а также юридические лица должны привлекаться к ответственности за нарушение режима самоизоляции. В ВС подчеркнули, что при решении вопроса о назначении наказания необходимо учитывать «требования пропорциональности, справедливости и соразмерности, индивидуализации административной ответственности».

Нарушение правил, установленных правительством РФ и субъектами Федерации, попадает под действие статей Кодекса об административных правонарушениях. Поэтому, отметили в Верховном суде, имеет смысл сначала предупреждать граждан, а уже потом накладывать на них штраф.

В любом случае, подчеркнули в ВС, наказание должно удерживать граждан от новых случаев нарушения режима самоизоляции.

Также отмечается, что срок давности привлечения к ответственности за такое правонарушение составляет один год с момента его обнаружения.