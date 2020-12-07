В России допустили возможность ограничить передвижения между регионами

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил ограничение передвижения россиян внутри регионов и между ними из-за коронавируса. Об этом он заявил на конференции «Медицина и качество».

По мнению министра, такая мера может способствовать ограничению распространения ковида.

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов для того, чтобы ограничить распространение инфекции»,

- цитирует министра ТАСС.

Мурашко заявил, что ограничения необходимы, пока не появится возможность влиять на эпидемический процесс с помощью лекарств.

«До того как мы научимся активно управлять фармацевтически, нам придется использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдаунов и так далее. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой», - считает министр. (фото gazeta.ru)