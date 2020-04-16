Парфенчиков ограничил количество пассажиров в такси

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня на заседании правительства Карелии с одной стороны поблагодарил жителей республики за дисциплину, которую они проявили во время режима самоизоляции, с другой вновь отругал всех тех, кто не желает исполнять его распоряжения.

В частности, он резко отозвался о том, что некоторые предприимчивые граждане пытаются обойти его запреты. Он привел пример: как только разрешили работать автомобилям такси, так в Петрозаводске появились микроавтобусы с табличкой «такси».

В связи с этим Парфенчиков внес изменения в распоряжение о режиме самоизоляции в республике в разделе работы транспорта. Теперь в автомобиле такси можно перевозить не больше двух человек.

«На такси можно перевозить не больше двух человек», – сказал он.

Глава отметил, что это мягкий вариант, так как в Москве можно перевозить только одного пассажира.

Добавим, что движение общественного транспорта в Карелии запрещено до 25 апреля.