Очередную скульптуру в Петрозаводске облачили в медицинскую маску

Жители Петрозаводска продолжают облачать городские арт-объекты в медицинские маски. Сначала заботливые горожане надели маску на знаменитых рыбаков на набережной, а теперь средство индивидуальной защиты досталось и девушке с композиции «Юность», украшающей Парк культуры и отдыха. Фотографию разметил паблик «Живой Петрозаводск».

Отметим, что эта скульптура не в первый раз становится целью для желающих ее приодеть. Так, в прошлом году неизвестные напялили не девушку лифчик. Была скульптура одета и в шарф, а в 2012 году ей повезло меньше всего - некие вандалы облили композицию краской.

Скульптура расположена в Парке культуры и отдыха и была открыта в мае 1978 года на средства бюджета столицы Карелии по поручению председателя Петрозаводского горисполкома Сепсякова. Автором ее стал скульптор Людвиг Давидян.

Напомним, по состоянию на утро 16 апреля в Петрозаводске 7 официальных случаев заражения коронавирусом. Всего в республике 9 заболевших.