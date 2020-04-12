Пациентов с ОРВИ медики Карелии будут обслуживать только на дому

В Карелии ужесточается процедура общения врачей с пациентами, теперь все вызовы медиков к пациентам с подозрением на ОРВИ будут обслуживаться на дому. Об этом на свое странице в соцсетях сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Друзья, убедительная просьба! Если у вас есть признаки ОРВИ или гриппа – вызывайте врача на дом, не ходите в поликлинику! Это поможет исключить риски заражения окружающих, в том числе заражения коронавирусом, ведь у этих заболеваний схожие симптомы. С сегодняшнего дня по моему поручению Минздрав Карелии принял решение обслуживать все вызовы врачей, связанные с признаками ОРВИ, на дому»,

– говорится в сообщении.

По словам главы Карелии, это необходимая мера для того, чтобы преградить путь распространения коронавирусной инфекции.

С подробной сводкой по распространению коронавируса в республике на 12 апреля можно ознакомиться здесь. Напомним также, что в Сегеже объявлен особо жесткий контроль за соблюдением правил изоляции. Подробнее об этом здесь.