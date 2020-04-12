С понедельника МФЦ Карелии открывают двери для посетителей
С 13 апреля начинают работать Многофункциональные центры в Карелии по следующему графику, сообщает паблик Министерства экономического развития республики республики.
Петрозаводск
– Понедельник - пятница с 8.00 до 20.00 часов с учетом 15 минутных перерывов на проведение дезинфекционных мероприятий (влажная обработка поверхностей мебели и пола дезинфицирующими средствами)
– Суббота с 10.00 до 15.00 часов с учетом 15 минутных перерывов на проведение дезинфекционных мероприятий (влажная обработка поверхностей мебели и пола дезинфицирующими средствами).
Время приема граждан старше 60 лет с 8.00 до 10.00 часов.
Отделы в районах Карелии
– Понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 часов с учетом 15 минутных перерывов на проведение дезинфекционных мероприятий (влажная обработка поверхностей мебели и пола дезинфицирующими средствами).
Время приема граждан старше 60 лет с 9.00 до 11.00 часов.
Прием посетителей будет вестись исключительно по предварительной записи.
Записаться для посещения МФЦ можно как на сайте МФЦ https://mfc-karelia.ru/ в специальном разделе «Предварительная запись», так и по телефону: (814-2) 33-30-50.
Фото vestikarelii.ru