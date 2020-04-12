Мокрый снег и сильный ветер обрушатся на Карелию

В ближайшее время погода резко изменится в Карелии. МЧС по РК разместило на своей странице очередное штормовое предупреждение.

«По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении № 4/04 от 12.04.2020 г.) вечером 12 апреля, ночью и утром 13 апреля 2020 года, местами, преимущественно по северным и северо-западным районам Республики Карелия, ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Ночью и утром 13 апреля местами по республике сохранятся порывы ветра 15-18 м/с»,

– говорится в сообщении.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

О том, когда в Карелии, наконец-то, по-весеннему станет тепло можно узнать здесь.