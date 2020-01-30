Эксперты рассказали, как уберечься от коронавируса и сезонных болезней

Одна из главных тем повестки мировых новостей сегодня — набирающий обороты китайский коронавирус. В России под подозрением на новое заболевание оказалось уже более 100 человек, к счастью, пока ни один случай не подтвердился. Однако по разным прогнозам, с учетом того, как стремительно распространяется вирус, заболевание может появиться в России уже в середине февраля — начале марта. На уровне правительства создан оперативный штаб по этой проблеме и относительно нового вируса высказался даже Президент России.

В СМИ появляется информация о том, что вот-вот появится вакциона от опасного заболевания (течение болезни может осложниться пневмонией, которая в некоторых случаях приводит к летальному исходу).

Бывший главный санитарный врач страны, а ныне первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что существует около 30 медицинских препаратов, которые лечат новую инфекцию.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них — те, которыми мы лечим ВИЧ-инфекцию», — заявил Онищенко.

Пытается успокоить население России и вирусолог, профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов. В интервью «Свободной прессе» он заявил, что болезнь доберется до России недели через 2-3, но бояться ее не стоит, она не страшней гулявшей несколько лет назад «атипичной пневмонии». Есть и чем ей противостоять.

«Существуют препараты достаточно широкого спектра действия, которые можно применять против коронавируса. Я бы назвал три препарата, которые доступны у нас в России.

Первый — это рибавирин и его производные. Правда, это довольно токсичный препарат и его применяют только по смертельным показаниям, но этот как раз тот случай. Второй препарат — это триазавирин, который впервые синтезировали и уже производят наши уральские коллеги. Оба эти препарата ингибируют РНК-зависимую РНК-полимеразу.

И третий медикамент — это еще один отечественный препарат ингавирин. Но я хочу подчеркнуть, что мои заявления о потенциальной эффективности этих препаратов основаны исключительно на знании их механизма действия. В любом случае окончательное суждение может быть сделано только на основе лабораторных и клинических испытаний, которые сейчас и ведутся», - заявил профессор.

Между тем, пока в России идет сезонный подъем сезонных заболеваний — ОРВИ и гриппа. Считается, что уж от этих напастей лекарств полно. Но любопытно, что ни среди врачей, ни среди пациентов нет единого мнения о том, какой притивовирусный препарат лучше. Более того, люди порой «болеют» за тот или иной препарат, категорически не воспринимая аналоги. Есть «сидящие на «Кагоцеле», есть на «Ингаверине», есть на «Арбидоле», и частенько люди защищают «свой бренд» пояростней футбольных фанатов.

Кстати, говоря, давайте разберемся, чья у нас «команда» больше. Ответьте на вопрос:

Между тем о популярных противовирусных препаратах 28 января высказался главный клинический фармаколог Санкт-Петербурга Александр Хаджидис.

Коротко говоря, он считает, что у нас попросту нет иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью. А некоторые популярные ныне препараты для лечения простуды ранее использовались совсем по другому назначению. Знаете ли вы, например, что «Кагоцел» долгое время использовался как... противозачаточное средство?

Предлагаем вам сокращенный материал портала «Доктор Питер», где Хаджидис излагает свою точку зрения.

– Когда мы говорим про иммуномодулирующие препараты, предназначенные якобы для противостояния вирусам, оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности. Иммунитет — материя темная и загадочная. В чем заключается его активирование? Образуются новые В- и Т-клетки, они получают новые компетенции и начинают «сражаться» с вирусом или микробом. Но когда мы говорим о 5 – 7-дневном приеме «иммуномодулирующего» препарата (на этот срок рассчитан курс лечения ими), то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов, этого времени недостаточно для выработки эффективного клона специализированных иммунных клеток. В то же время 5 – 7 дней — это период, за который организм сам способен справиться с вирусом и вывести его из организма, - рассказывает Хаджидис «Фонтанке».

В грамотном понимании «иммуномодулирующие» препараты – это лекарства, влияющие на иммунную систему, чаще всего с супрессивным (угнетающим) действием, с узким спектром показаний и широким – тяжелых побочных эффектов: глюкокортикостероиды, парентеральные интерфероны, цитостатики, колониестимулирующие факторы, внутривенные иммуноглобулины и пр.

В нашей стране слово «иммуномодуляторы» давно ассоциируется с теми, что применяются при ОРВИ и других состояниях и заболеваниях. При этом информации о побочных эффектах в их инструкциях — минимум, скромная и графа «противопоказания», часто отсутствуют или малоинформативны разделы «фармакодинамика и фармакокинетика». Это говорит о плохой изученности препаратов: чем меньше инструкция по медицинскому применению лекарственного средства, чем меньше в ней информации, тем менее оно изучено.

Интересно, что некоторые иммуностимулирующие препараты «для лечения ОРВИ» еще недавно имели совсем другое предназначение. Так, «Кагоцел» (МНН – госсипол) долго использовался как противозачаточный препарат, вызывая нарушение сперматогенеза, а потом вдруг стал иммуномодулятором.

В конце 1990-х годов исследовательская группа ВОЗ по методам регулирования мужской фертильности пришла к заключению, что риск от его применения превышает пользу и его использование в чистом виде в качестве контрацептива было запрещено. Проще говоря, применение госсипола, а ныне «Кагоцела» приводило к мужскому бесплодию.

С «Ингавирином», который Минздрав в прошлом году рекомендовал для лечения гриппа, произошла приблизительно такая же метаморфоза. Его действующее вещество называется витаглутам (имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты). Как рассказал Александр Хаджидис, сначала на его основе был создан препарат «Дикарбамин», он использовался в схемах химиотерапии онкологических пациентов для стимуляции кроветворения.

В 2014 году его исключили из реестра лекарственных средств РФ по заявлению производителя. Но там остался другой препарат с тем же действующим веществом – «Ингавирин», зарегистрированный в 2008 году как противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

В научных журналах можно найти описание: «Фармакокинетика препарата витаглутам у человека не изучалась. В инструкции по применению приведены лишь данные, полученные в экспериментах на животных с использованием радиоактивной метки, по которым нельзя достоверно судить о фармакокинетике препарата в организме человека. <...> В связи с недостаточностью сведений о безопасности препарата рассматривать его назначение следует с большой осторожностью, особенно пациентам, входящим в категорию высокого риска развития осложнений гриппа».

Иммуномодуляторы – сборная группа различных веществ, о которых на самом деле мы мало знаем – они мало изучены. В США и Европе такой группы препаратов, как «интерфероногены», вообще не существует.

– Препараты интерферонов в форме, например, назальных спреев или свечей не могут иметь никакой эффективности – молекула действующего вещества плохо всасывается через слизистые, какие концентрации действующего вещества в крови могут они создать? Кроме того, хорошо известно, что те же интерфероны, вводимые внутривенно для лечения вирусного гепатита, токсичны, – поясняет главный фармаколог. – «Оцилококцинум», «Анаферон» можно отнести к гомеопатическим средствам, и надо понимать, что гомеопатия – это не традиционная медицина, доказать эффективность этих препаратов невозможно.

Вместо того, чтобы вкладывать деньги в клинические испытания, производители иммуномодуляторов вкладываются в рекламные кампании и получают миллиардные прибыли только на отечественном фармрынке, поэтому им все равно, что на европейский или американский рынок их не допускают из-за отсутствия доказательств эффективности. Например, название препарата «Арбидол» не раз звучало из уст публичных людей, высокопоставленных государственных чиновников. Ежегодные продажи исчисляются миллиардами рублей.

– Надо уточнить, что у «Арбидола» проводились клинические исследования, в том числе на солидных клинических базах (НИИ гриппа), однако их недостаточно, чтобы утверждать, что «Арбидол» имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности, – говорит Александр Хаджидис. – FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство.

– Доверие у лечащих врачей, а значит, и у пациентов должны вызывать прежде всего лекарства, у которых есть достаточная доказательная база, – говорит главный клинический фармаколог. – Посмотрите, в отношении «древнего» антигриппозного препарата "Римантадин", новых – "Осельтамивира" или "Занамивира" — проведены тысячи клинических испытаний. А все кагоцелы, полиоксидонии, арбидолы, вифероны и эргофероны имеют в лучшем случае пару десятков исследований, да и те нельзя назвать корректными.

По результатам проведенных клинических исследований мы знаем, что направленный противовирусный эффект "Римантадина" не вызывал сомнений (до тех пор, пока вирусы к нему не приспособились и не выработали механизмы резистентности – сегодня он по сути бесполезен). "Осельтамивир" и "Занамивир" ослабляют воздействие именно вируса гриппа на организм. Да, они уменьшают длительность заболевания всего на 1 день, но в клинике уже показано, что для тяжелых пациентов они помогают избежать смертельно опасных осложнений. Но это именно противовирусные средства, а не иммуномодулирующие.

Нет у нас иммуномодулирующих лекарств, которые имели бы доказанную эффективность как для лечения ОРВИ, так и для профилактики. Их существование, включение в списки жизненно важных препаратов и реклама – это спекуляция на самых распространенных в мире заболеваниях, объединенных аббревиатурой ОРВИ.

– С большинством из них все уже понятно: до 75 – 85% из них способны рециркулировать в организме и элиминироваться – выводиться из него, не надо этому мешать. Вирусы — внутриклеточные паразиты. И чем более человек активен физически, тем быстрее они размножаются. Именно поэтому не надо пренебрегать постельным режимом, дать вирусу пройти свой цикл развития в организме и покинуть его. При этом не стоит ничего «стимулировать-модулировать» – кидать деньги на ветер, – говорит главный клинический фармаколог. – Важно, конечно, симптоматическое лечение при гриппе и ОРВИ, обильное питье, особенно когда сильно повышается температура, жаропонижающие препараты. Организм обладает резервами для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Для профилактики инфекционных заболеваний органов дыхания лекарства с доказанной эффективностью все-таки существуют. Это так называемые бактериальные лизаты — они состоят из фрагментов неактивных бактерий, а принцип их действия можно сравнить с вакцинацией. Клинические испытания показали их эффективность именно в профилактике.