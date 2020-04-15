Названы суммы доплат медикам Карелии во время пандемии COVID-19
Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсетях о региональной доплате медицинским работникам. Это дополнительные деньги, который дополнят доплаты обещанные президентом России Владимиром Путиным от 50 до 80 тысяч рублей.
«Дал поручение предусмотреть в бюджете Карелии дополнительные выплаты медработникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения», – пишет глава Карелии.
Республиканские выплаты составят:
– врачам, оказывающим специализированную помощь в условиях стационара, – 25 тыс. руб.;
– среднему медицинскому персоналу – 20 тыс. руб.;
– младшему – 15 тыс. руб.;
–прочим работникам – 7 тыс. руб..
Доплату будут получать и те, кто работает на скорой помощи:
– врачи скорой помощи – 20 тыс. руб.;
– средний медицинский персонал – 15 тыс. руб.;
– фельдшеры по приему вызовов – 10 тыс. руб.;
– младший медперсонал и водители скорой помощи – 7 тыс. руб.;
Для тех, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, региональная доплата составит:
– врачам – 15 тыс. руб.;
– среднему медперсоналу, ведущему самостоятельный прием, – 13 тыс. руб.;
– среднему медицинскому персоналу – 10 тыс. руб.;
– младшему медперсоналу и прочим категориям работников – 5 тыс. руб..
Выплаты будут ежемесячные до отмены режима повышенной готовности. Всего на региональные доплаты планируем направить 218 млн 605 тыс. рублей из бюджета республики.