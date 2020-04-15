Названы суммы доплат медикам Карелии во время пандемии COVID-19

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсетях о региональной доплате медицинским работникам. Это дополнительные деньги, который дополнят доплаты обещанные президентом России Владимиром Путиным от 50 до 80 тысяч рублей.

«Дал поручение предусмотреть в бюджете Карелии дополнительные выплаты медработникам и вспомогательному персоналу, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из групп риска заражения», – пишет глава Карелии.

Республиканские выплаты составят:

– врачам, оказывающим специализированную помощь в условиях стационара, – 25 тыс. руб.;

– среднему медицинскому персоналу – 20 тыс. руб.;

– младшему – 15 тыс. руб.;

–прочим работникам – 7 тыс. руб..

Доплату будут получать и те, кто работает на скорой помощи:

– врачи скорой помощи – 20 тыс. руб.;

– средний медицинский персонал – 15 тыс. руб.;

– фельдшеры по приему вызовов – 10 тыс. руб.;

– младший медперсонал и водители скорой помощи – 7 тыс. руб.;

Для тех, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, региональная доплата составит:

– врачам – 15 тыс. руб.;

– среднему медперсоналу, ведущему самостоятельный прием, – 13 тыс. руб.;

– среднему медицинскому персоналу – 10 тыс. руб.;

– младшему медперсоналу и прочим категориям работников – 5 тыс. руб..

Выплаты будут ежемесячные до отмены режима повышенной готовности. Всего на региональные доплаты планируем направить 218 млн 605 тыс. рублей из бюджета республики.