Новые решения по борьбе с COVID-19 будут приняты в России

Не исключено, что запретительные меры по перемещению граждан будут приняты в России на этой неделе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скоро будет объявлено о дальнейших мерах повышенной готовности в борьбе с пандемией, пишет «Эхо Москвы».

Дмитрий Песков считает, что на следующей неделе могут появиться первые признаки выхода на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией. И не исключил, что в течение недели могут быть приняты решения о новых мерах по борьбе с распространением болезни.

Пресс-секретарь главы Государства добавил, что борьба с коронавирусом в России является «авральным временем», которое требует ручного управления и ежедневной напряженной работы президента страны.

Песков также отметил, что решение о переносе парада Победы из-за пандемии далось Владимиру Путину нелегко. Но напомнил, что здоровье населения всегда остается приоритетом.