Объяснен резкий всплеск заражения коронавирусом в соседнем регионе

В Архангельской области 70 человек заразились коронавирусом в местной психиатрической больнице. Это как пациенты, так и сотрудники медицинского учреждения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Резкий прирост числа заразившихся за последние сутки обусловлен именно вспышкой коронавируса в психбольнице, уточнили в оперштабе. Там отметили, что по состоянию на 15:00 по московскому времени 19 апреля общее число случаев заражения коронавирусом в регионе составило 114 человек.

Специалисты провели дезинфекцию в больнице. В медицинское учреждение направили на помощь специалистов из областной клинической больницы.

Сообщается, что разносчиком инфекции стала одна из сотрудниц больницы. Определен круг лиц, с которыми она контактировала за пределами медучреждения.

Напомним, в Карелии по состоянию на 19 апреля диагноз Covid-19 диагностирован у 28 человек. Заболевшие есть в Петрозаводске, Прионежском, Кондопожском, Сегежском и Питкярантском районах.