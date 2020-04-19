19 апреля 2020, 18:26
Третий пациент с коронавирусом умер в Мурманской области
В соседнем с Карелией регионе зафиксировано уже 357 случаев заболевания Covid-19
85-летняя женщина умерла от коронавируса в Мурманской области. Она лечилась на дому. Пенсионерка имела сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Это третья смерть от Covid-19, зафиксированная в соседнем с Карелией регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Диагноз «коронавирус» был поставлен жительнице Кировска посмертно.
Всего в Мурманской области подтверждено 357 случаев заболевания коронавирусом. Три человека скончались.
Напомним, в Карелии на сегодняшний день подтверждены 28 случаев коронавирусной инфекции.