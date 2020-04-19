Вирусолог назвал срок победы над коронавирусом в России

При условии соблюдения действующих сейчас карантинных мер Россия сможет победить коронавирус к июню. Это благоприятный сценарий развития ситуации. Такую версию выдвинул вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Его слова приводит RT.

Специалист считает, что к июню количество новых заражений можно свести к нулю. При этом важно сейчас сидеть по домам, строго соблюдая карантинные ограничения. Врач уверен, что это в наших руках.

По словам Волчкова, карантин должен продлиться не менее четырех недель, поскольку инкубационный период коронавируса составляет две недели. Один инфицированный человек может заразить десять других, поэтому важно следовать режиму самоизоляции, подчеркнул специалист.

По состоянию на 19 апреля Россия вошла в десятку стран с наибольшим количеством инфицированных коронавирусом. В стране уже более 42 тысяч заболевших.