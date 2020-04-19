Россия вошла в десятку стран с наибольшим числом больных Covid-19

Россия по итогам вчерашнего дня вошла в десятку стран мира с наибольшим количеством заболевших Covid-19. Такие данные предоставил официальный сайт, посвященный учету числа заболевших в разных государствах.

В нашей стране зарегистрированы 42 853 случая заражения коронавирусом. Таким образом, Россия обошла Бельгию и расположилась на десятом месте по числу заболевших.

Больше всего больных в Соединенных штатах. Там более 738 тысяч зараженных. На втором месте Испания - 194 тысячи больных, на третьем Италия - 175 тысяч заболевших.

Далее следуют Франция, Германия, Великобритания, Китай, Турция и Иран.

Всего в мире коронавирус подхватили 2 340 856 человек. Зафиксировано 160 903 летальных исхода.