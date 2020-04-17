Чемпион мира по футболу умер от коронавируса

В Великобритании скончался чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер. Мужчине было 76 лет. Сообщается, что он умер от коронавирусной инфекции, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Уточняется, что Хантера госпитализировали 9 апреля. В течение недели врачи боролись за его жизнь, но спасти бывшего спортсмена не удалось.

Норман Хантер выступал на позиции защитника. Вместе со сборной Англии в 1966 году он выиграл Кубок мира. Это наивысшее достижение в истории английского футбола. Помимо этого, в 1968 году Хантер в составе сборной взял бронзу чемпионата Европы.