Власти уточнили, кому из россиян придется поменять паспорт

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и водительских прав. Документы, легитимность которых истекает с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.

Указ прокомментировали в МВД РФ. Так, по данным ведомства, если срок действия паспорта истек до 1 февраля, гражданину все же придется его поменять.

Помимо этого, до 15 июля 2020 года отложена выдача первых паспортов россиянам, достигшим 14-летнего возраста. Удостоверяющим их личность документом будет считаться свидетельство о рождении или загранпаспорт.

В МВД попросили россиян при оформлении документов соблюдать требования карантина и пользоваться предварительной записью.