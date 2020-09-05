Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 19 домах Петрозаводска

Согласно данным карты распространения коронавируса в Карелии, за прошедшие сутки в Петрозаводске было выявлено 19 новых домов, где проживают больные. Напомним, заболело 20 человек.

Девять домов, где ранее очаг не регистрировался: ул. Зайцева, 17; ул. Халтурина, 16; ул. Фрунзе, 2; ул. Сыктывкарская, 7; ул. Древлянка, 22, корпус 1; Лососинское шоссе, 22, корпус 1; проезд Скандинавский, 10; проезд Скандинавский, 12А и ул. Сортавальская, 8.

Десять домов, где коронавирус находят повторно: ул. Кутузова, 46А; пр. Октябрьский, 5; ул. Зелёная, 1; ул. Суворова, 37 (пятый случай); ул. Пархоменко, 33; ул. С. Ковалевской, 14А; пр. Ленина, 26; пр. Комсомольский, 21; ул. Балтийская, 65 и ул. Ключевая, 16.

Всего в Петрозаводске зарегистрировано 1725 больных.