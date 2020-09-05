Умер бывший директор музея «Кижи»

Скончался Михаил Лопаткин, руководивший музеем «Кижи» в самое сложное для музея время, сообщает паблик учреждения.

«При Михаиле Васильевиче в середине 80-х годов прошлого века музей инициировал всероссийское обсуждение проблем сохранения Преображенской церкви, в результате которого был отклонен проект полной переборки памятника.



Вклад Михаила Васильевича в развитие заповедного острова и всего Заонежья – неизмерим. С его именем связано множество направлений деятельности, которые сегодня воспринимаются как основы работы музея.



Под его руководством началась компьютеризация музея, созданы Ожившая экспозиция, Плотницкий центр, Детский музейный центр, Летняя детская школа на о. Кижи, фольклорно-этнографический ансамбль музея, проведены первые «Рябининские чтения», - пишут музей..



Отмечается, что при Лопаткине началось возрождение Кижского прихода и возобновлены службы в Покровской церкви, впервые зазвучали колокола на кижских звонницах.

Помимо Кижей, Лопаткин в свое время возглавлял Соловецкий музей-заповедник и музей деревянного зодчества «Малые Корелы», Архангельский областной краеведческий музей и другие учреждения культуры и истории.

«Валаам, Кижи, Соловецкие острова, Малые Корелы, Новгород – этим местам Михаил Васильевич посвятил свою жизнь, и его присутствие всегда будет благодарно ощущаться здесь. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Михаила Васильевича Лопаткина. Помним и скорбим!», - пишут сотрудники «Кижей».



Михаил Лопаткин будет похоронен на Соловках.