Малочисленные населенные пункты Карелии намерены обеспечить связью

Со следующего года в Карелии намерены реализовать большую программу по увеличению доступа к мобильной связи и мобильному интернету жителей населенных пунктов от 100 до 500 человек. Информацию об этом озвучил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в ходе заседания госкомиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии.

– В течение нескольких лет эта проблема будет решена, – пообещал Максут Шадаев,

Как пишет пресс-служба правительства, к концу следующего года к быстрому интернету по плану должны быть подключены 186 школ, 138 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 пожарная часть подразделений МЧС и 47 объектов региональных органов власти и местного самоуправления.

– Работа будет продолжена с акцентом на развитие инфраструктуры мобильной связи, мобильного интернета, особенно в труднодоступных населенных пунктах, – резюмировал руководитель Минкомсвязи.