Патрушев заявил о скором появлении рейсов из Петрозаводска в Хельсинки

Петрозаводск и Хельсинки свяжет авиасообщение и произойдет это в ближайшем будущем. Об этом стало известно в ходе заседания в Москве госкомиссии по празднованию 100-летия Карелии.

Секретарь СБ РФ Николай Патрушев, рассказывая о развитии транспортной инфраструктуры в регионе, сообщил:

«В ближайшее время будут организованы рейсы в Финляндию».

Напомним, намерение связать Петрозаводск и Хельсинки было высказано в начале года. Полеты планировались начать в мае. Самолеты планировали отправлять туда и обратно дважды в неделю, ориентировочная стоимость билетов была в районе пяти с половиной тысяч рублей. Время перелета – один час. В апреле из-за пандемии было принято решение отложить запуск первого международного авиарейса из Петрозаводска.