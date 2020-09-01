Тридцатый человек скончался от коронавируса в Карелии

Очередной пациент умер от коронавирусной инфекции в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии.

«В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Пряжинского района 1935 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания»,

– говорится в сообщении оперштаба.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерло 30 человек.