01 сентября 2020, 08:31
Тридцатый человек скончался от коронавируса в Карелии
От COVID-19 умерла жительница Пряжинского района
Очередной пациент умер от коронавирусной инфекции в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии.
«В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончалась жительница Пряжинского района 1935 года рождения, имевшая сопутствующие заболевания»,
– говорится в сообщении оперштаба.
Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерло 30 человек.