В мэрии Петрозаводска рассказали, как будут работать магазины с 26 мая

С 26 мая в Петрозаводске, как и по всей республике, начнут работу все магазины, включая торговые центры. Особенности работы в столице Карелии напоминают в мэрии Петрозаводска.

«В Петрозаводске непродовольственные магазины и торговые центры смогут работать при строгом соблюдении мер профилактики.

В магазинах площадью меньше 200 кв.м. количество покупателей – 1 человек на 20 кв.м., площадью более 200 кв.м. – 1 человек на 30 кв.м. В крупных торговых комплексах площадью не менее 2000 кв.м. – 1 человек на 50 кв.м.

Небольшие отделы и бутики в торговых центрах обязаны разместить на входе информацию о том, сколько человек могут одномоментно находиться в торговой точке.

При этом торговым центрам необходимо ввести контроль за использованием масок и соблюдением социального дистанцирования покупателями, обеспечить при входе, а также на территории торгового центра места обработки рук кожными антисептиками, проводить регулярную уборку помещений.

Магазины должны уведомлять покупателей об обязательности нахождения в масках и соблюдения социальной дистанции, разместив соответствующую информацию.

Торговые центры открываются в тестовом режиме до 1 июня. Окончательное решение об их работе будет принято по итогам проверки соблюдения ими всех правил»,

- сообщает пресс-служба администрации города.