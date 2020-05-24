Артур Парфенчиков не советует ездить на похороны к родным и близким

Артур Парфенчиков еще раз настоятельно просит жителей Карелии минимизировать семейные контакты и не делать исключений. Историю заражения женщины в одном из районов Карелии руководитель региона рассказал на своей странице в соцсетях.

«Считаю, что даже в особых ситуациях таких контактов лучше не допускать. Так, например, мужчина из Калуги приехал на похороны к родным в один из районов республики, в результате контакта с ним заболела пожилая женщина, которая теперь находится в тяжёлом состоянии.

Понимаю, что прощание с близким человеком - это тот случай, когда принять решение и отказаться от поездки очень непросто, но сейчас, наверное, та ситуация, когда такие решения необходимо принимать»,