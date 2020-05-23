Мошенники в Карелии продают талоны в очередь на оказание услуг МФЦ

Ловкачи в Карелии пытаются нажиться на пандемии коронавируса. В Петрозаводске выявлены факты продажи талонов электронной очереди на оказание услуг МФЦ лицами, не имеющими к организации никакого отношения. Об этом сообщила на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Юлия Мизинкова – руководитель МФЦ, бывший заместитель главы Петрозаводска.

«Дефицит данных талонов связан с тем, что МФЦ работает в ограниченном формате «дежурных окон», в целях соблюдения противоэпидемических требований. И до перехода на прежний режим работы, который станет возможным после снятия карантинных ограничений, спрос на услуги МФЦ будет возрастать. Проблема есть, но она носит временный характер. Лица, организовавшие торговлю талонами, серьезно усугубляют проблему»,

– отметила Мизинкова.

Между тем мошенники регистрируют на свои данные большое количество талонов, уже этим препятствуя людям реализовать свои законные права, а затем перепродают их частным лицам по мере приближения даты приема.

Продают их столько, сколько смогут, а те талоны, которые не удалось реализовать, просто пропадают, так как прием ведется строго по записи.

В целях предотвращения данных действий в МФЦ будут приниматься заявители только в случае полного совпадения ФИО и телефона получателя услуги или одной из сторон сделки с данными электронной записи.

Меры, принятые по поступившему обращению, позволили освободить 8 талонов предварительной записи.