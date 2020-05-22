Последние звонки в Петрозаводске прозвучат дистанционно

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник обратилась к выпускникам 9 и 11 классов, видеобращение опубликовано в паблике мэрии в соцсетях.

Руководитель города сообщила, что последние звонки прозвучат в этом году необычным образом – дистанционно, но таковы нынешние реалии.

Мэр поздравила выпускников 2020 года с окончанием учебы, заверила, что нынешняя ситуация не помешает поступить в намеченные учебные заведения, а впереди еще будут встречи выпускников, на которых можно будет увидеться и пообщаться.