22 мая 2020, 01:00
Образ жизни

Разыскивается человек, не надевший защитную маску

Ночная головоломка для неспящих в Карелии

С 10 мая в Карелии введен масочный режим и теперь гражданина без маски встретить можно гораздо реже, чем в маске. Долгое время купить защитную маску в Карелии было трудно, но теперь, как рапортуют власти, в аптеки республики поступило аж 300 тысяч масок.

Но даже в этой ситуации, их хватает не всем или не все ими желают пользоваться.

По нашей информации на картинке внизу есть один человек, который не надел маску.

Найдите его и усните с миром.

Кто не справился, ответ здесь, в последнем комментарии. 

 

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Метки: 
маска
защитная маска
головоломка
внимательность