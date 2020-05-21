300 тысяч масок поступили в аптеки Карелии

300 тысяч медицинских масок поступили в аптеки «Карелфарма». В ближайшие дни средства защиты также можно будет купить в отделениях «Почты России». Об этом рассказал руководитель оперативного штаба по борьбе с Covid-19 в Карелии Игорь Корсаков, сообщает управление пресс-службы главы РК.

Корсаков подчеркнул, что сдержать распространение коронавируса может соблюдение жителями трех принципов.

Первый - это самоизоляция. Уйти на карантин обязаны все, кто вернулся из-за границы или из другого региона. Второй принцип - ношение масок. Корсаков напомнил, что 40% случаев заражения протекают бессимптомно, поэтому носить маску важно, чтобы не заразить других людей. Третий принцип - строгое соблюдение санитарно-эпидемических правил на предприятиях.