Синоптики: возвращение тепла в Карелию откладывается

Ранее мы писали о том, что к концу недели в Петрозаводске потеплеет до +17 градусов. Оказалось, что это не совсем точная информация: потепление задерживается. До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет «Российская газета».

«Только во вторник наступит нормальная погода для конца мая – температура будет выше плюс 20 градусов»,

– рассказал синоптик.

По словам специалиста, в ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.

В карельской столице по информации Гидрометцентра России погода на ближайшие шесть дней будет выглядеть следующим образом^

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный.