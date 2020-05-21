Женщина умерла от внебольничной пневмонии в Карелии

Шесть человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрирован 1 летальный исход. Это женщина 1937 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 413 пациентов, 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.