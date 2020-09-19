Суточное количество заболевших Covid-19 в России превысило шесть тысяч

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 6065 человек. Скончались 144 пациента, выздоровели 5255 человек. Такую информацию приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 825. В Санкт-Петербурге 212 новых случаев, в Архангельской области - 97, в Мурманской области - 78, в Ленинградской области - 51.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус выявлен 1 097 251 раз. Летальным исходом закончились 19 339 случаев. Выздоровели 906 462 человека.