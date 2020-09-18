Эксперты назвали простой продукт для укрепления нервной системы

Такой простой продукт, как банан может сыграть важную роль в укреплении нервной системы и в улучшении работы сердца. Употреблять бананы советует врач-диетолог Наталья Пугачева, ее слова приводит агентство «Москва».

Содержащиеся в бананах вещества - марганец, калий, медь, магний - участвуют в регуляции артериального давления, а также обеспечивают нормальный синтез гемоглобина, детоксикацию организма и антиоксидантную защиту.

При этом, следует помнить, что банан - калорийный продукт. Людям, ведущим активный образ жизни, можно съедать по два-три банана в день. Страдающим от избыточного веса россиянам рекомендовали употреблять по банану два-три раза в неделю. Также не стоит налегать на бананы диабетикам и людям со слабым кишечником, отметила Пугачева.

Эксперт также уточнила, что наиболее полезными считаются немного недозрелые бананы, поскольку они содержат много пектина, крахмала и клетчатки.