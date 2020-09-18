Россиянам предложили перейти на осенний режим сна

Изменение времени наступления темноты вынуждает людей подстраивать под это режим своего сна. Терапевт Ирина Ярцева посоветовала россиянам постепенно начинать укладываться пораньше - в 9-10 часов вечера. Об этом она рассказала радио Sputnik.

По мнению специалиста, вставать стоит в 6-7 утра. Такой режим помогает лучше выспаться, укрепить нервную систему, повысить работоспособность. При этом не стоит ориентироваться на то, что спать нужно восемь часов в сутки. Спать важно в естественное для организма человека время.

Ярцева отметила, что гормональная система человека зависит от светового дня. Ночью важно спать, не засиживаясь до полуночи и дольше.