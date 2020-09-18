18 сентября 2020, 20:22
Россиянам предложили перейти на осенний режим сна
Врач считает, что спать нужно в естественное для организма время
Изменение времени наступления темноты вынуждает людей подстраивать под это режим своего сна. Терапевт Ирина Ярцева посоветовала россиянам постепенно начинать укладываться пораньше - в 9-10 часов вечера. Об этом она рассказала радио Sputnik.
По мнению специалиста, вставать стоит в 6-7 утра. Такой режим помогает лучше выспаться, укрепить нервную систему, повысить работоспособность. При этом не стоит ориентироваться на то, что спать нужно восемь часов в сутки. Спать важно в естественное для организма человека время.
Ярцева отметила, что гормональная система человека зависит от светового дня. Ночью важно спать, не засиживаясь до полуночи и дольше.